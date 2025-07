„Jedermann“ ist nur der Anfang: Die Salzburger Festspiele starten

Machtkämpfe und Megabaustellen: Am Freitag beginnen die Salzburger Festspiele. Auf dem Programm steht unter anderem ein Gastspiel aus Tirol. Am Samstag folgt die „Jedermann“-Premiere.

Blutige Konflikte und Machtkämpfe prägen das gegenwärtige Weltgeschehen – und das Programm der heurigen Salzburger Festspiele: Antike Rivalitäten werden in Form barocker Oper verhandelt – und auf der Pernerinsel stehen „Die letzten Tage der Menschheit“ an.

Das wohl bekanntestes Bühnenfestival Europas beginnt am Freitag mit dem inzwischen traditionellen Fest zur Festival­eröffnung. In dessen Rahmen gastieren auch der „Zerbrochne Krug“ aus Telfs auf dem Kapitelplatz. Gut 900 Karten wurden für das Gastspiel der Tiroler Volksschauspiele aufgelegt. Sie waren binnen weniger Tage weg. Offiziell eröffnet werden die Festspiele erst nächste Woche. Eröffnungsrednerin ist heuer die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum.

„Der zerbrochne Krug“ mit Corinna Harfouch, Tobias Moretti und Harald Schrott (v. l.) gastiert am Freitagabend in Salzburg. © MARCELLA RUIZ CRUZ

Bis zum 31. August stehen bei den Salzburger Festspielen 174 Opern-, Theater- und Konzertveranstaltungen auf dem Programm. Rund 222.700 Karten wurden für die heurige Spielzeit aufgelegt. Die Preisspanne reicht von fünf bis 475 Euro – wobei man für Opernkarten am tiefsten in die Kasse greifen muss. Infos: www.salzburgerfestspiele.at

Dass es in Salzburg in der festspielfreien Zeit rumpelt, hat inzwischen auch Tradition: Zuletzt sorgte die Absetzung von Schauspielchefin Marina Davydova Ende 2024 für Aufsehen. Intendant Markus Hinterhäuser machte die Sprechtheater-Schiene interimistisch zur Chefsache.

Künftig soll das wieder anders werden, heißt es. Aber in den kommenden Jahren muss sowieso vieles anders und manches ganz neu gedacht werden. Es müssen Ausweichspielstätten gefunden werden. Die Umbauten des Festspielbezirks haben bereits begonnen. Rund 400 Millionen Euro soll das Großprojekt bis 2030 kosten.

Philipp Hochmair spielt im Salzburger „Jedermann“ auch heuer die Hauptrolle. © monika rittershaus

Allgegenwärtiger „Jedermann“

Als prunksüchtiger Prasser war Philipp Hochmair 2024 mehr als überzeugend. Auch die Läuterung zum Leidensmann gelang. Robert Carsens sehr effektbewusste Neuinszenierung des „Jedermann“ kam überhaupt gut an. Selbst die New York Times war hin und weg. Heuer wird die Produktion wieder aufgenommen. Größere Neuerungen soll es keine geben.

Hugo von Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ ist Herzstück, „Cashcow“ und Aufmerksamkeitsmagnet der Festspiele. Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair ist dieser Tage gefühlt allgegenwärtig. Dass er dem Trubel um das Stück mehr abgewinnen kann als manche seiner Vorgänger, ist kein Geheimnis.

Pünktlich zu seiner zweiten „Jedermann“-Premiere liegt auch Hochmairs Biografie in den heimischen Buchhandlungen. Unter dem Titel „Hochmair, wo bist du?“ (Brandstätter Verlag, 256 Seiten, 26 Euro) blickt der 51-jährige Schauspieler mit der Journalistin Katharina von der Leyen auf sein bisheriges Werken und Wirken zurück.

Das Vivaldi-Pasticcio „Hotel Metamorphosis“ wird auch heuer bei den Festspielen gespielt. © monika rittershaus

In höchsten Tönen

Seit JJ beim ESC die höchsten Tön­e traf, weiß alle Welt, was ein Countertenor ist. Bei den Salzburger Festspielen ist die Stimmlage heuer stark vertreten, etwa in Händels „Giulio Cesar­e in Egitto“ (ab 26. Juli). In der Barockoper werden alle männlichen Hauptrollen von Coutern verkörpert. Dass es auch in der Neuen Musik Parts fürs Falsett gibt, zeigt indessen Peter Eötvös „Drei Schwestern“ (ab 8. August): Auch hier werden die drei Protagonistinnen von drei Countertenören dargestellt.

Ein Probenbild von „Maria Stuarda“. Die Donizetti-Oper wird von Ulrich Rasche inszeniert. © florian hetz

Mit Spannung wird auch die Premiere von Donizettis „Maria Stuarda“ am 1. August erwartet. Es inszeniert Ulrich Rasche, der, das jedenfalls deuten erste Fotos an, derzeit an einer präzisen Bewegungs-Choreografie arbeitet. Wiederaufgenommen wird Barrie Koskys Vivaldi-Pasticcio „Hotel Metamorphosis“ (ab 31. Juli).

Dörte Lyssewski und Marie-Luise Stockinger bei den Proben von „Die letzten Tage der Menschheit“. © tommy hetzel burg

Katastrophale Kraft

Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ gelten als unaufführbar: mehr als 200 Szenen, über 1000 Figuren. Die Festspiele starten bereits den zweiten Versuch nach 2014. Diesmal hat sich Dušan David Parízek des maßlosen Textes über die Kraft der Propaganda und die Katastrophen des Ersten Weltkrieg angenommen. Gespielt wird ab 25. Juli auf der Perner-Insel. Die Besetzung ist erlesen: Marie-Luise Stockinger, Michael Maertens, Dörte Lyssewski und Branko Samarovski. Im Herbst wandert die Produktion ans Burgtheater.

August Diehl spielt in „Der Schneesturm“ die Hauptrolle, auch Christoph Waltz ist bei den Festspielen zu erleben. © APA/Neubauer, imago/Hutchins

Ein Stelldichein der Stars

Tobias Moretti – immerhin „Jahrhundert-Jedermann“ – schaut bekanntlich schon zum Festspielstart als windiger Dorfrichter Adam samt „Zerbrochnem Krug“ an seiner früheren Wirkungsstätte vorbei. Die eigentlichen Festspielproduktionen sind nicht weniger namhaft besetzt. Gleich zwei diesjährige Festspielstars verdanken ihren internationalen Durchbruch Quentin Tarantino und dessen brillanter Weltkriegsklamotte „Inglourious Basterds“: Christoph Waltz, der dafür seinen ersten Oscar gewann, tritt in Salzburg als Sprecher in Strawinskys Opern-Oratorium „Oedipus Rex“ auf, August Diehl spielt in der Bühnenadaption von Vladimir Sorokins Roman „Schneesturm“ (Regie: Kirlill Serebrennikov, Premiere: 16. August) die Hauptrolle.

Auch die Konzerte bieten Prominenz auf: Lang Lang hat sich genauso angekündigt wie Igor Levit und Daniil Trifonov. Auf dem Podium stehen unter anderem Riccardo Muti, Kirill Petrenko und Jungsta­r Klaus Mäkela.