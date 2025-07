Barockoper ist jetzt!

Wie in einer modernen Mini-serie wird Ifigenias Leben in zwei Teilen als Vorgeschichte und Fortsetzung erzählt und es entsteht ein faszinierender Bogen zwischen zwei Opern, die den Weg einer Frau zur Selbstermächtigung nachzeichnen. Wer hält die Fäden in der Hand? – Diese Leitfrage der Festwochen 2025 könnte nicht treffender sein. Denn Ifigenia, zunächst den Mächtigen ihrer Zeit unterworfen, nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand und wird zur Gestalterin ihrer eigenen Geschichte. In einer Zeit, in der Fragen nach Selbstbestimmung gesellschaftlich so relevant sind wie selten zuvor, erweist sich dieser antike Stoff als überraschend modern.