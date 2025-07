Lautstark-Woche: Jungmusikanten üben sich im Komponieren von Filmmusik

Rotholz - Eigene Musik zu Videoclips zu erfinden, neue Ideen auszuprobieren und erste Tipps zum Komponieren von Filmmusik zu erhalten. Darum geht es am Donnerstag 24. Juli von 19 bis 21 Uhr in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Rotholz. Jungmusiker aus den umliegenden Bundesmusikkapellen können an diesem Workshop teilnehmen. Hier haben sie die Möglichkeit, gemeinsam mit den Lautstark-Teilnehmern zu musizieren, neue Ideen auszuprobieren und erste Einblicke in die Welt der Filmmusikkomposition zu gewinnen.