Brisante Enthüllungen: Warum es für Donald Trump gerade nicht so gut läuft

Das Weiße Haus enthüllte am Donnerstag, dass der Präsident an einer chronischen Venenschwäche leidet. Diese sei unter älteren Männern – Trump ist 79 – recht häufig, und der Präsident erfreue sich weiterhin „bester Gesundheit“, versicherte seine Sprecherin Karoline Leavitt.

Dass das Weiße Haus nun doch damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hängt wohl mit Spekulationen über Trumps Gesundheit zusammen. Auf Fotos und Videos waren in letzter Zeit geschwollene Fußgelenke sowie blaue Flecken auf den Händen zu erkennen, die mit Schminke überdeckt waren.

Die Erklärung, die Leavitt jetzt angeboten hat, wirft aber neue Fragen auf. Denn Trump hatte erst im April seine jährliche Gesundenuntersuchung. Damals war noch nicht von einer Venenschwäche die Rede. Hat der Präsident also über seine Gesundheit gelogen? Räumt er nur das ein, was sich nicht mehr leugnen lässt? Und welches Eingeständnis könnte als Nächstes kommen?

Fast zeitgleich sah sich Trump am Donnerstag auch in einem anderen Bereich zu mehr Transparenz genötigt, als ihm lieb war.

Es geht um den früheren Investment-Banker, Society-Löwen und mutmaßlichen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein, der sich in der U-Haft das Leben genommen hat. Unter öffentlichem Druck ordnete der Präsident am Donnerstag an, dass die Akten der Grand Jury freigegeben werden, die Epstein 2019 angeklagt hatte.

Erstens berichtete das Wall Street Journal über einen Geburtstagsbrief, den Trump im Jahr 2003 an Epstein geschrieben haben soll. Der Brief soll die Zeichnung einer nackten Frau sowie zweideutigen Text enthalten haben. Unter anderem heiße es in dem Brief, dass Trump und Epstein gewisse Dinge gemeinsam hätten – gefolgt von einem Wunsch: „Möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein.“ Vor dem Hintergrund, dass Epstein minderjährige Prostituierte vermittelt haben soll, wäre ein solcher Brief aus heutiger Sicht für den Präsidenten peinlich bis brisant.