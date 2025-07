Vermisstenmeldung wurde 26-jährigem Dealer in Lienz zum Verhängnis

Nachdem der Mann als vermisst gemeldet wurde, suchte die Polizei in seinem Hotelzimmer nach Spuren. Der Mann soll mit Kokain, Heroin und Cannabis gehandelt haben. Nun sitzt er in U-Haft.

Lienz – Dem Handeln einer aufmerksamen Hotelmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein 26-jähriger mutmaßlicher Dealer in Lienz entlarvt wurde. Der Serbe war am 2. Juni in dem Hotel als Gast einquartiert, plötzlich aber nicht mehr auffindbar. Die Angestellte meldete den Mann schließlich bei der Polizei als vermisst.