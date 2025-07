Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Breitenbach schwer verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Breitenbach am Inn schwer verletzt worden. Der Deutsche war gegen 14 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung Oberberg unterwegs, als er an einer Engstelle mit der Seite eines entgegenkommenden Autos kollidierte.