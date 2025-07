Zwei Verletzte bei Kollision in Prutz: Biker verlor Kontrolle und geriet in den Gegenverkehr

Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Reschenstraße bei Prutz mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 14.20 Uhr, nachdem der Deutsche vom Dorfzentrum in Prutz auf den Beschleunigungsstreifen in Richtung Süden gefahren war.