Bergsteiger stürzte auf Begleiter: Zwei Männer in Leutasch verletzt

Zwei Bergsteiger waren am Freitag im Wettersteingebirge am Westgrat des Mustersteins unterwegs. Die Deutschen waren in Richtung Musterstein aufgestiegen und befanden sich gegen 16.25 Uhr wieder im Abstieg in Richtung Meilerhütte. Der 55-Jährige ging in einer steileren ausgesetzten Felspassage, die abgeklettert werden muss, voraus. Sein ein Jahr jüngerer Begleiter, der sich oberhalb befand, stürzte und fiel auf ihn. Auch der 55-Jährige stürzte daraufhin einige Meter ab.