Mindestens drei Tote bei Luftangriffen in der Ukraine

Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Samstag mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien bei einem Raketeneinschlag in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk gestorben, teilte Regionalgouverneur Serhij Lysak mit. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde den Behörden zufolge eine Person getötet.

Lysak erklärte, bei dem Angriff in Dnipropetrowsk seien eine Klinik, eine Schule und eine Kultureinrichtung in dem Ort Wasylkiwska zerstört worden. Zudem seien einige Häuser und Autos beschädigt worden.

Zuvor war bereits Odessa Ziel russischer Drohnenangriffe geworden. Mehr als 20 unbemannte Luftfahrzeuge hätten sich der Stadt "aus verschiedenen Richtungen" genähert, schrieb Bürgermeister Gennadyj Truchanow Samstag früh im Onlinedienst Telegram. Durch den Angriff sei die zivile Infrastruktur beschädigt worden. "Bisher wurde der Tod einer Person bestätigt", teilte das Stadtoberhaupt mit.

Der Rettungsdienst der Region Odessa erklärte seinerseits, dass fünf Menschen aus brennenden Wohnungen geborgen worden seien. Eine der geborgenen Frauen sei gestorben. Die Hafenstadt am Schwarzen Meer, deren Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, ist in dem seit mehr als drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine regelmäßig Ziel russischer Angriffe.

Behörden in Russland teilten unterdessen mit, dass nach einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff der Zugverkehr in der russischen Region Rostow kurzzeitig eingestellt worden sei. Bei dem Angriff in der südlichen Grenzregion zur Ukraine wurde demnach ein Bahnmitarbeiter verletzt, viele Passagiere saßen stundenlang fest.

In einer separaten Erklärung des russischen Militärs hieß es, am Samstag seien sechs Fliegerbomben und 349 Drohnen abgefangen worden. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass seine Luftabwehrsysteme am Freitagabend binnen fünf Stunden 87 ukrainische Drohnen zerstört hätten. 48 Drohnen seien über der an die Ukraine grenzenden Region Brjansk abgeschossen worden, fünf weitere über der Region Moskau.

Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine in den vergangenen Wochen verstärkt. US-Präsident Donald Trump hat Moskau im Falle einer ausbleibenden Waffenruhevereinbarung massive neue Sanktionen angedroht.