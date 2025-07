Autofahrer übersah Radler auf Mühlauer Brücke: 33-Jähriger bei Sturz verletzt

Ein 33-jähriger Radfahrer ist in der Nacht auf Samstag auf der Mühlauer Brücke von einem Auto erfasst und verletzt worden.

In der Nacht auf Samstag gegen 00.20 Uhr kam es auf der Mühlauer Brücke in Innsbruck zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden. Ein 33-jähriger Deutscher war mit seinem verkehrstüchtig ausgestatteten Fahrrad in nördlicher Richtung unterwegs, als sich hinter ihm ein Auto näherte.