Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in leerstehendem Gebäude in Stams

In der Nacht auf Samstag geriet ein unbewohntes Gebäude in Stams in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch eindämmen – verletzt wurde niemand.

Am Freitag kurz vor Mitternacht wurde in Stams ein Brand in einem unbewohnten Gebäude gemeldet. Die Feuerwehren aus Stams, Silz und Rietz rückten mit rund 100 Einsatzkräften an und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Brand war gegen 2 Uhr vollständig gelöscht.