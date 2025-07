Affäre flog bei Coldplay-Konzert auf: Tech-Boss tritt nach „Kiss Cam“-Eklat zurück

Eine Publikumskamera beim Coldplay-Konzert in Foxborough hat eine pikante Szene eingefangen – und damit eine Beziehung zwischen dem CEO des US-Techunternehmens Astronomer und einer Mitarbeiterin öffentlich gemacht. Nun zieht der Unternehmen Konsequenzen.

Foxborough – Nach dem „Kiss-Cam“-Debakel bei einem Coldplay-Konzert ist der betroffene Chef einer Software-Firma seinen Job los. Andy Byron habe seinen Rücktritt angeboten und dieser sei vom Verwaltungsrat angenommen worden, teilte das Unternehmen Astronomer mit. Der verheiratete Top-Manager wurde beim Konzert in der Nähe von Boston von der Saal-Kamera in einer Umarmung mit einer anderen Frau gefilmt - diese wurde von Internet-Nutzern als Personalmanagerin der Firma identifiziert.

Astronomer äußerte sich erst mit Verzögerung zu dem Eklat, der seit Tagen für Aufsehen im Netz sorgt. In einer ersten Mitteilung hieß es, der Verwaltungsrat der Firma habe eine Untersuchung eingeleitet. Der Website „Axios“ zufolge wurde auch die Personalmanagerin, zu der sich Astronomer selbst bisher nicht äußerte, beurlaubt. US-Unternehmen haben oft strikte Regeln gegen Beziehungen zwischen Mitarbeitern - insbesondere, wenn einer der Beteiligten Vorgesetzter ist.

Auf einem Video in Online-Netzwerken ist zu sehen, wie ein grauhaariger Mann und eine blonde Frau in inniger Umarmung dem Coldplay-Konzert lauschen. Als das Paar sich selbst auf der Leinwand im Saal erkennt, schlägt die Frau die Hände vors Gesicht und wendet sich ab, der Mann geht in die Hocke und versteckt sich. „Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach sehr schüchtern“, kommentierte Coldplay-Frontmann Chris Martin.