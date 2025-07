Auto rast in Los Angeles in Menschenmenge: Mindestens 28 Verletzte

In Los Angeles ist am frühen Samstagmorgen ein Auto in eine Menschenmenge am bekannten Santa Monica Boulevard gerast. Mindestens 28 Personen seien verletzt worden, teilt die Feuerwehr der Millionenmetropole in Kalifornien mit. Mindestens drei Menschen schwebten in Lebensgefahr. Sechs Personen seien schwer verletzt, hieß es in einer aktualisierten Bilanz der Einsatzkräfte. Weitere 19 Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten.