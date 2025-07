Im Lkw in die barocke Pracht: So war das „Krug“-Gastspiel in Salzburg

So etwas nennt man wohl einen echten Auftritt: Tobias Moretti als Dorfrichter Adam, wie er – begleitet vom „Dies irae“– am Steuer eines Lastwagens durch in Salzburgs barocke Postkartenpracht brettert. Am Freitagabend gastierte Anna Bergmanns in Telfs gefeierte Inszenierung von Kleists „Zerbrochenem Krug“ im Rahmen des Fests zu Eröffnung der Salzburger Festspiele an der Salzach. Gespielt wurde auf dem Kapitelplatz – direkt ums Eck von der „Jedermann“-Bühne.