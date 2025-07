Auto prallte gegen Steinmauer: 32-Jähriger bei Unfall auf Kühtaier Straße verletzt

Beim Unfall kam der 32-jährige Lenker von der Fahrbahn ab. Er wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Oetz – Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Wagen auf der Kühtaier Straße in Oetz in Richtung Kühtai unterwegs, als das Fahrzeug aus unbekannter Ursache bei Kilometer 2,1 in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen eine Steinmauer und rollte noch etwa 50 Meter weiter bevor er zum Stillstand kam.