Autolenker übersah Radfahrerin: 56-Jährige bei Unfall in Patsch schwer verletzt

Patsch – Am Samstagvormittag kurz vor 11 Uhr kam es in Patsch zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, bog ein 23-jähriger Österreicher mit seinem Wagen von der Patscher Straße aus Richtung Igls kommend nach rechts in die Römerstraße ein. Dabei kollidierte er mit einer 56-jährigen Radfahrerin, die dort unterwegs war.