Drama bei Mega-Festival: Tomorrowland-Besucherin stirbt nach Schwächeanfall

Die 35-jährige Frau starb in der Antwerpener Klinik, nachdem sie beim Festival einen Schwächeanfall erlitt. Eine Autopsie wurde angeordnet, um festzustellen, ob die Festivalbesucherin Drogen konsumiert hatte.

Boom – Eine 35-jährige Tomorrowland-Besucherin ist gestorben, nachdem sie einen Schwächeanfall erlitten hatte. Wie die Nachrichtenagentur Belga am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Antwerpen berichtete, werde eine Autopsie durchgeführt, um festzustellen, ob die Festivalbesucherin Drogen konsumiert hatte. Die genaue Todesursache war zunächst unklar.

Die Kanadierin hatte den Angaben zufolge einen Schwächeanfall erlitten, woraufhin Wiederbelebungsversuche unternommen worden seien. Sie wurde laut einer Festivalsprecherin in das Universitätskrankenhaus Antwerpen gebracht, wo sie später starb.

Das Festival in Belgien war jüngst in die Schlagzeilen geraten, weil die Hauptbühne kurz vor Beginn abgebrannt war. Die Veranstalter hatten daraufhin in nur zwei Tagen eine Alternative aufgebaut. Das Tomorrowland ist mit mehreren Hunderttausend Besuchern eines der größten Elektrofestivals weltweit. (APA,dpa)