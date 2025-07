Heftige Unwetter in Tirol: Großraum Schwaz betroffen, Frau mit Kindern aus Wolfsklamm gerettet

Kräftige Sommergewitter inklusive Hagel und Sturmböen hielten am Samstag zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. In Ehrwald ging eine Mure ab, in Schwaz und Vomp sorgte Starkregen für zahlreiche Einsätze. In der Wolfsklamm in Stans musste eine Frau mit ihren drei Kindern von der Bergrettung geborgen werden.