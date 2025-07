Heftige Unwetter über Tirol: Großraum Schwaz betroffen, Mure ging auf Skipiste in Ehrwald ab

Zu 200 Unwetter-Einsätzen mussten am Samstagabend die Feuerwehren ausrücken. Die Hahntennjochstraße wurde wegen eines Steinschlags gesperrt. In Ehrwald ging am frühen Abend eine Mure ab. Eine Hochzeitsgesellschaft musste dabei ins Tal gebracht werden. In Schwaz und Vomp ging Starkregen samt kleinkörnigem Hagel nieder. Wasserschäden an Gebäuden waren die Folge.

Der sommerlich-heiße und teils drückende Samstag ging mit Gewittern zu Ende. Ab dem späten Nachmittag sind teils kräftige Niederschläge über das Land gezogen. Die Geosphere Austria gab für Tirol die Warnstufe „Gelb“ aus. Es kam zu Gewittern und Sturmböen. Auch Hagel und zahlreiche Blitzeinschläge wurde gemeldet.

Murenabgang im Außerfern

Am frühen Abend kam es dann in Ehrwald zu einem größeren Einsatz. Im Bereich der Gamsalm genauer beim Gamskarlift ging eine Mure auf die Skipiste ab. Personen kamen dabei keine zu Schaden. Laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Ehrwald befanden sich auf der Gamsalms mehrere Personen, es soll sich wohl um eine Hochzeitsgruppe handeln. Am Abend wurde dann laut Andreas Schennach, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Ehrwald, versucht, per Bagger den Weg zur Gamsalm wieder freizubekommen. Gegen 22 Uhr lief der Einsatz noch. Die Gesellschaft inklusive Personal werde dann von Feuerwehr und Bergrettung ins Tal gebracht. Der im Tal liegende Campingplatz wurde indes mit Sandsäcken abgesichert. Bereits letztes Jahr kam es in Ehrwald zu größeren Schäden durch Unwetter. Damals verschüttete eine riesige Mure den Gamskarlift.

Murenabgang bei der Gamsalm

Gegen 17.30 Uhr ging dann laut Polizei ein Steinschlag auf die Hahntennjochstraße (L246) nieder. Die Straße musste gesperrt werden. Ebenso wurde die Alte Straße zwischen Schnann und Flirsch wegen eines Murenabgangs gesperrt.

In Mieming ging kleinkörniger Hagel nieder. © Privat

In Weerberg wurde eine Straße verschüttet. Dadurch war Weerberg über Pill nicht erreichbar. In Mieming musste die Feuerwehr zahlreiche überflutete Keller auspumpen, zudem sind auf die Bundesstraße Bäume gefallen.

Auch in Schwaz und Vomp kam aufgrund der heftigen Unwetter zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren Kolsass, Wattens, Buch, Terfens und Gallzein. Einige Wasserschäden an Gebäuden dürfte es auch im Raum Schwaz und Jenbach gegeben haben. Die Feuerwehr wurde allein in Schwaz bis zum Abend 64 Mal angefordert. Videos zeigen flutartige Hagelbäche, die sich ihren Weg durch die Schwazer Altstadt bahnten.

Riesige Wassermassen ergossen sich in Schwaz auf den Straßen © Leserfoto: Bernhard Flür

Insgesamt, so die Leitstelle waren in ganz Tirol zwischen 17.30 Uhr und etwa 21.45 Uhr Feuerwehren bei über 230 Einsätzen unterwegs. (TT.com)