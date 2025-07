Schwerer Unfall auf der Innerberger Gemeindestraße: E-Bike-Fahrer prallte gegen Strommasten

Am Samstag kam es in Weerberg zu einem schweren Unfall, als ein E-Bike-Fahrer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Strommasten prallte. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus geflogen.

Weerberg – Am Samstag gegen 14.45 Uhr ereignete sich auf der Innerberger Gemeindestraße in Weerberg ein schwerer Unfall. Ein 47-jähriger Österreicher war mit seinem E-Bike talauswärts unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand stehenden Holzstrommasten prallte. Der Mann zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.