Deutschland nach Elferkrimi gegen Frankreich Halbfinalist

Deutschland hat am Samstag das letzte Halbfinalticket bei der Frauen-Fußball-EM gelöst. Die Truppe von Trainer Christian Wück behielt zum Abschluss des Viertelfinales im St. Jakob-Park in Basel gegen Frankreich in einem Elfmeterkrimi mit 6:5 die Oberhand. Nach 90 Minuten und der Verlängerung war es trotz langer deutscher Unterzahl 1:1 gestanden. Auf dem Weg ins Finale wartet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Zürich Weltmeister Spanien auf die DFB-Auswahl.