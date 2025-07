Elf Unwettertote in Südkorea

Nach seit fünf Tagen wiederkehrendem Starkregen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens elf angestiegen. Ein Vertreter des südkoreanischen Innenministeriums verkündete am Sonntag, in dem Landkreis Gapyeong etwa 70 Kilometer östlich der Hauptstadt Seoul sei ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens vier weitere würden vermisst.