Berichte über Hinrichtungen und Misshandlungen in Sweida

Nach den tagelangen blutigen Unruhen zwischen drusischen Milizen und sunnitisch-muslimischen Beduinenstämmen war die Lage in der Stadt Sweida am Sonntag vorerst unter Kontrolle. Das syrische Innenministerium teilte mit, der mehrheitlich von Drusen bewohnte Ort sei von Stammeskämpfern geräumt und die Zusammenstöße seien beendet.

Syrien war immer wieder Schauplatz von Tötungen und Gewalt in ihren brutalsten Formen: während der jahrzehntelangen Herrschaft der Assad-Familie, die massenhaft töten und foltern ließ, aber auch durch extremistische Gruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder durch örtliche Milizen. Viele der neuen Vorwürfe richten sich gegen die meist sunnitischen Truppen der neuen Regierung von Präsident Ahmed al-Sharaa und die mit ihr verbündeten Beduinen. Aber auch gegen die drusische Minderheit, um deren Hochburg Sweida seit Tagen gekämpft wird, gibt es schwere Vorwürfe.

"Diese Gräueltaten unterscheiden sich nicht von denjenigen gegen die Alawiten", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdul Rahman. Er bezog sich dabei auf die Gewalt an der syrischen Küste im März, bei denen vor allem an Alawiten - einer religiösen Minderheit mit Wurzeln im schiitischen Islam - regelrechte Massaker angerichtet wurden. "Der einzige Unterschied ist, dass die Drusen anders als die Alawiten bewaffnet sind", sagte Abdul Rahman. Mit seinem Netzwerk aus Informanten in Syrien zählte er an der Küste im März rund 1.600 getötete Zivilisten.