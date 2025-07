Lage in syrischer Stadt Sweida unter Kontrolle

Nach tagelangen, blutigen Unruhen in Syrien zwischen drusischen Milizen und sunnitischen Beduinenstämmen ist die Lage in der Stadt Sweida laut Berichten vorerst unter Kontrolle. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete auf Telegram unter Berufung auf das Innenministerium, die Stadt sei von allen Stammeskämpfern geräumt, die Zusammenstöße in den Stadtvierteln seien beendet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte schrieb auf X von vorsichtiger Ruhe.