Mehrere Radfahrer bei Unfällen in Tirol teils schwer verletzt

Am Samstag kam es in Tirol zu mehreren Fahrradunfällen. Dabei wurden zwei Frauen und ein Mann verletzt.

Eine 35-jährige Deutsche war gegen 23.10 Uhr mit dem Fahrrad am Fürstenweg in Innsbruck in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Hauses Nr. 40 kam sie aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.