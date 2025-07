Emotionales Posting: Baumgartners Freundin filmte seinen letzten Flug

Seit über 12 Jahren war die rumänische Journalistin an seiner Seite und wartete am Boden. „Ich war bei jedem Start und jeder Landung dabei, vom Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Helikopterflügen, Motorschirmfliegen bis hin zu Kunstflugshows.“ Nach jeder Landung rief er sie an. Bis zu dem tragischen Vorfall am Donnerstag. Der 56-Jährige war mit seinem motorisierten Paraglider tödlich verunglückt.