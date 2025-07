38 Tote bei Kentern von Touristenschiff in Vietnams Halong-Bucht

Hanoi – Beim Kentern eines Touristenschiffs in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam sind am Samstag mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Bootes „Wonder Sea“ hätten sich 53 Menschen befunden, meldete das Nachrichtenportal VNExpress. Die Einsatzkräfte hätten zunächst elf von ihnen retten können sowie 34 Leichen geborgen, am Sonntag wurden drei weitere Leichen gefunden. Laut Angaben des Außenministeriums in Wien dürften keine österreichischen Opfer zu beklagen sein.