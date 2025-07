18-Jähriger kletterte in Vorarlberg auf Waggon und erlitt Stromschlag

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag während des Wartens auf einen Zug am Bahnhof in Frastanz in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) auf einen abgestellten Waggon geklettert. Dabei geriet der 18-Jährige in die Oberleitung und erlitt einen Stromschlag.