Gleich zweimal Österreich gegen Deutschland beim Generali Open in Kitzbühel

Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel auf Jan-Lennard Struff. Der Deutsche kommt aus der Qualifikation und hat sich am Sonntag mit einem 6:3,7:6(4) über den Österreicher Juri Rodionov einen Platz im Hauptbewerb des ATP250-Tennisturniers in der kommenden Woche geholt. Lucas Neumayer bekam ebenfalls einen deutschen Qualifikanten zugelost, er trifft auf den 33-jährigen Yannick Hanfmann.