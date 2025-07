Beim Abbiegen überholt: Drei Radfahrer bei Zusammenstoß in Vill verletzt

Zwei Männer und eine Frau waren am Sonntag im Gemeindegebiet von Vill in einen Fahrradunfall verwickelt. Zu dem Unfall kam es laut Polizei kurz vor Mittag auf der L9 bei Innsbruck. Ein 55-Jähriger wollte demnach nach links in die Zufahrt zum Bretterkeller einbiegen. Dabei prallte er mit einer 51-Jährigen zusammen, die ihn gerade mit ihrem E-Bike überholen wollte. Beide stürzten. Ein nachkommender 50-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte ebenfalls.