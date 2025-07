Japans Regierung verliert Mehrheit im Oberhaus

Bei der Oberhauswahl in Japan hat die Regierungskoalition von Ministerpräsident Shigeru Ishiba einem Medienbericht zufolge ihre Mehrheit verloren. Seine Liberaldemokraten (LDP) und der Koalitionspartner Komeito würden mit Sicherheit nicht die notwendigen Stimmen erhalten, berichtete der Sender NHK Montagfrüh (Ortszeit) zum Stand der Auszählung. Die Niederlage hatte sich abgezeichnet. Ishiba sagte bereits am Sonntag, er akzeptiere das "harte Ergebnis".

An den Finanzmärkten war die Niederlage Analysten zufolge weitgehend eingepreist. Die Börsen in Japan blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen, eine Marktreaktion stand daher zunächst aus. Die Forderungen der Opposition nach Steuersenkungen dürften jedoch die Sorgen über die Staatsfinanzen verstärken. Die LDP hatte mit Blick auf die Anleihemärkte sich gegen Steuersenkungen ausgesprochen. Japan ist das am höchsten verschuldete große Industrieland der Welt.