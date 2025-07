Schmuck und Bargeld gestohlen: Diebe brachen in drei Ferienwohnungen im Kaunertal ein

Kaunertal – Drei Einbrüche am Sonntagmittag beschäftigen derzeit die Beamten im Kaunertal. So brachen laut Polizei zwischen 12 und 15.45 Uhr bislang unbekannte Täter in gleich drei Wohnungen eines Ferienhauses ein. Offenbar hatten die Diebe einen Schlüssel zu den Gebäude erlangt. In der ersten Wohnung wurden mehrere Schmuckstücke sowie ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Handtasche gestohlen. Eine weitere Ferienwohnung wurde danach ebenfalls durchwühlt, wobei dort von den Einbrechern mehrere hundert Euro mitgenommen wurden.