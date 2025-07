Sie haben sich getraut: Gleich zwei Haie sind jetzt unter der Haube

Haie-Rückkehrer Marcel Witting gab seiner Anna inmitten von Familie und Freunden das Ja-Wort. Der kanadische Neuzugang Troy Lajeunesse fuhr in Nordamerika mit seiner Georgia in den Hafen der Ehe ein. Bald schon geht es für den 28-Jährigen zurück nach Europa. Beim HC Innsbruck wartet der Trainingsauftakt für die neue Saison in der ICE Hockey League. (TT.com)