Feuchtfröhliche Sommermonate: Ein Viertel der Alko-Unfälle passiert im Juli und August

Im Vorjahr haben sich knapp ein Viertel aller Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr im Juli und August ereignet. 24 Prozent der insgesamt 2705 Unglücke fielen in diese Sommermonate, warnte der ÖAMTC am Montag. 2024 kamen laut Statistik Austria zudem so viele Menschen wie seit 2018 nicht bei Alko-Unfällen ums Leben, es gab 33 Tote und mehr als 3000 Verletzte. Immer öfter fahren Unfalllenkerinnen und -lenker von einspurigen Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss.

Die Unfälle unter Alkoholeinfluss machten mehr als sieben Prozent aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Jahr 2024 aus. „Die hohe Zahl an Alkoholunfällen ist besorgniserregend und verdeutlicht einmal mehr, dass die negativen Auswirkungen alkoholischer Getränke im Straßenverkehr viel zu oft unterschätzt werden“, erläuterte ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger in einer Aussendung.

„Im Juli und August werden meist die Höchststände an Alkoholunfällen erreicht“, hielt Seidenberger fest. „Die Gefahren des Alkohols werden in geselligen Runden bei sommerlichen Temperaturen leider häufig vergessen bzw. verdrängt“, berichtete sie. Am häufigsten finden Alkoholunfälle mit Personenschaden an Samstagen statt – mehr als ein Fünftel der Unfälle entfiel im Vorjahr auf diesen Wochentag.