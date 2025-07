Innsbruck erinnert an NS-Opfer: Neue Broschüre zum Lager Reichenau erschienen

Die Stadt Innsbruck hat eine neue Broschüre zum ehemaligen NS-Lager Reichenau veröffentlicht. Das 48-seitige Werk beleuchtet die Geschichte des Lagerkomplexes und gibt Einblicke in die Pläne für einen Gedenkort.

Innsbruck – Die Broschüre mit dem Titel „Gedenkort Lager Reichenau: Geschichte und Zukunft“ wurde am Freitag von Vizebürgermeister Georg Willi, Kulturamtsvorständin Isabelle Brandauer und Stadtarchivar Lukas Morscher präsentiert. Sie enthält Beiträge renommierter Innsbrucker Historiker zur Geschichte des Lagers und seiner Opfer.

„Die Dimensionen der Verbrechen, die in der NS-Zeit in Innsbruck wie an unzähligen anderen Orten begangen wurden, sind prinzipiell unfassbar. Mit dem Gedenkort Reichenau möchten wir sie aber zumindest berührbar machen – und uns von den Geschichten der Menschen berühren lassen.