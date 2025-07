Beim Krafttraining verletzt: ÖSV-Superstar muss Pause einlegen

Daniel Tschofenig muss in der Vorbereitung auf den Olympiawinter kürzertreten. Der Vierschanzentournee- und Gesamtweltcupsieger der Vorsaison zog sich beim Krafttraining eine leichte Muskelverletzung zu. Deshalb befindet sich der 23-Jährige in den nächsten Wochen in einer Regenerationsphase, teilte der ÖSV am Montag mit.