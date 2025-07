Alexandri-Schwestern holten sich bei der WM in Singapur die Goldmedaille

Die Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben sich am Montag bei der WM in Singapur in der Technik-Kür der Synchronschwimmerinnen souverän die Goldmedaille gesichert. Das 27-jährige OSV-Duo hatte auch schon den Duett-Vorkampf am Freitag für sich entschieden und wurde somit in der Kür der besten zwölf Teams der Favoritenrolle gerecht. Mit 307,1451 Zählern verbesserten sie ihren am Freitag aufgestellten Punkterekord nochmals.