„Rückerstattung durch ÖGK“: Warnung vor gefälschten E-Mails

Geld zurück von der ÖGK: Mit dieser Masche versuchen aktuell Betrüger, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Zahlreiche Tirolerinnen und Tiroler erhalten derzeit E-Mails, die scheinbar im Auftrag der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) versendet werden, berichtet die Arbeiterkammer Tirol (AK) am Montag in einer Aussendung.

Darin teilt laut AK eine angebliche „Mag. Julia Wagner – Leiterin des Finanzservice“ mit, dass eine Rückerstattung der ÖGK in Höhe von 485,95 Euro abrufbar wäre. Um die Rückerstattung zu erhalten, müssten ein Button „Zahlung anfordern“ angeklickt und in einem Webformular persönliche Informationen und Bankdaten angegeben werden. Folgt man dieser Aufforderung, fallen diese Daten aber in die Hände von Kriminellen – und damit drohen finanzielle Schäden. Die AK rät daher, diese E-Mails nicht zu beachten, sie am besten sofort zu löschen und generell im Zweifel noch vor dem ersten Klick beim Versicherungsträger direkt nachzufragen.