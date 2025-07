Großangelegte Suche: 72-Jähriger seit Sonntag aus dem Krankenhaus Hall abgängig

Ein dementer Mann ist am Sonntag aus dem Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen war, verschwunden. Derzeit wird fieberhaft nach ihm gesucht.

Hall in Tirol – Im Raum Hall und Innsbruck läuft derzeit eine großangelegte Suchaktion nach einem gesundheitlich beeinträchtigten 72-Jährigen, der seit Sonntagmittag aus dem Krankenhaus Hall abgängig ist. Laut Polizei ist der Mann stark dement. Er hat das Krankenhaus am Sonntagvormittag in unbekannte Richtung verlassen und ist bisher nicht zurückgekehrt.