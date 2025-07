Österreichische Indieband Granada gibt Auflösung bekannt

Granada gründete sich im Jahr 2015 und veröffentlichte ein Jahr später ihr selbstbetiteltes Debüt. Im Vorjahr erschien mit „1'30''“ das vierte und zugleich jüngste Album. Bevor sich das Quintett endgültig verabschiedet, stehen vor dem „großen Baba“ in Graz noch einige Gigs an - etwa in der Wiener Arena (16. August), in der Burgarena Finkenstein (29. August) oder im Circus Krone in München (13. September). „Wir gehen im Guten auseinander. Mit Respekt füreinander und für das, was wir gemeinsam geschaffen haben“, versichert die Band. Es sei Zeit loszulassen - „ohne Streit, aber mit Klarheit“. (APA)