UNO übt scharfe Kritik an Israels Gaza-Politik: „Neues Ausmaß der Verzweiflung“

Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen üben scharfe Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen. Neue Offensive der Armee im Zentrum Gazas.

Gaza – UNO-Hilfsorganisationen üben scharfe Kritik am jüngsten Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen und der sich dort verschärfenden humanitären Lage. Die „Hungerkrise“ in Gaza habe „ein neues Ausmaß an Verzweiflung“ erreicht, beklagte das Welternährungsprogramm (WFP) auf X. Die Armee habe am Sonntag auf eine große Menschenmenge nahe eines WFP-Hilfskonvois geschossen, zahlreiche Menschen seien getötet worden.

Nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza wurden am Sonntag mindestens 93 Palästinenser in dem abgeriegelten Küstenstreifen getötet. Die meisten davon bei einem Vorfall im Norden. Laut dem WFP hatte sich eine Menschenmenge einem Konvoi aus 25 Lkw genähert, als dieser den Grenzübergang Zikim überquerte. Daraufhin sei die Menge unter israelischen Beschuss geraten.

Um die Verteilung von Lebensmitteln kümmert sich in weiten Teilen Gazas die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Israel hatte den neuen Verteilmechanismus eingeführt, um zu verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter abzweigt. Die UNO kritisiert, dass die Stiftung zu wenige Verteilzentren im Gazastreifen betreibe und dass Menschen dort und auf dem Weg dahin großen Gefahren ausgesetzt seien.

Neue Offensive der Armee