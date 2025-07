Jimi Blues Auslieferung wird Thema in Ochsenknecht-Serie

Jimi Blue Ochsenknechts Festnahme und Auslieferung nach Österreich werden auch in der Serie der Schauspieler-Familie Thema. „Die neuen Episoden knüpfen direkt an die bisherigen Ereignisse an und begleiten die prominente Familie durch ihr bisher bewegtes 2025 – mit allen Schlagzeilenreichen Höhen und Tiefen“, kündigt Sky Deutschland an.