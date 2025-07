Brutaler Überfall in Schwaz: 90-Jährige von Unbekanntem ausgeraubt und schwer verletzt

Eine 90 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagnachmittag in Schwaz überfallen und schwer verletzt worden. Die Frau ging laut Polizei gegen 15.30 Uhr den Radweg zwischen dem Bahnhof und der Archengasse entlang. Auf Höhe der Hausnummer 24b näherte sich ein Unbekannter von hinten und riss an der Handtasche der Dame. Sie wehrte sich, woraufhin der Täter die Österreicherin zu Boden stieß.

Die 90-Jährige gab an, dass es sich beim Täter um einen eher jüngeren Mann handelt, der einen schwarz-weiß-karierten Pullover trug. Daraufhin wurden die Videoaufzeichnungen des Bahnhofs ausgewertet und eine verdächtige Person ausgemacht. „Diese Person kommt zur Tatzeit vom Tatort in Richtung Bahnsteig 1 gelaufen und überquert folglich das Bahngleis zum Bahnsteig 3 und steigt dort in die S4 mit Planabfahrt 15:28 Uhr Richtung Innsbruck ein“, so die Ermittler.