Unbewohntes Haus in Stams brannte: Polizei sucht nach zwei Fußgängern

Der Brand eines unbewohnten Gebäudes in Stams am vergangenen Freitag beschäftigt nach wie vor die Ermittler. Wie berichtet, brach in dem Haus kurz vor Mitternacht ein Feuer aus. Rund 100 Einsatzkräfte aus Stams, Silz und Rietz hatten die Flammen zwei Stunden später gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht jedoch noch nicht fest, weswegen die Polizei um Hinweise bittet.