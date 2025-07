Brasiliens Ex-Präsident droht Haft wegen Interviews

Das Social-Media-Verbot gelte nicht nur für direkte Beiträge Bolsonaros, sondern auch für die Veröffentlichung oder Weiterverbreitung von Interviews auf Plattformen Dritter, stellte Moraes klar. Laut dem Portal "Metrópoles" sagte Bolsonaro am Montag ein Live-Interview ab, um keinen Verstoß zu riskieren.

Höchstrichter Moraes ordnete am Montag auch das Einfrieren aller Vermögenswerte des Sohnes des Ex-Präsidenten, Eduardo Bolsonaro, an. Dies berichtete der Sender CNN Brasil unter Berufung auf einen vertraulichen Gerichtsbeschluss. Eduardo Bolsonaro ist brasilianischer Parlamentsabgeordneter und bemühte sich jüngst in den USA um politische Unterstützung für seinen Vater.