Oberstes Gericht droht Bolsonaro nach Netzauftritt mit Haft

Der Richter reagierte damit auf neue Videos in sozialen Netzwerken, in denen Bolsonaro mit elektronischer Fußfessel zu sehen ist und scharfe Kritik äußert. "Das hier ist ein Symbol der maximalen Demütigung in unserem Land. Eine unschuldige Person. Feige ist, was sie mit einem Ex-Präsidenten der Republik machen. Wir werden allem und jedem trotzen. Für mich zählt das Gesetz Gottes", sagte Bolsonaro in einem Video.