Mehr Stickstoff im Boden verändert Nadelholz-Wachstum

Erhöhter Stickstoffgehalt im Waldboden verändert bei Nadelbäumen das Holzwachstum, berichtet der Innsbrucker Baumphysiologe Walter Oberhuber mit internationalen Kollegen. Die einzelnen Zellen in den Stämmen werden kleiner, ihre hölzernen Wände dicker. Dadurch wird das Nadelholz dichter und seine Festigkeit größer. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht.

Ein Team um Jian-Guo Huang von der Zhejiang University in China untersuchte die Holzbildung an 75 Waldstandorten auf der Nordhalbkugel und wie sie sich je nach dem Stickstoffgehalt im Boden verändert. Durch landwirtschaftliche Düngung und Luftverschmutzung via Verkehr und Industrie sind die Stickstoffeinträge zum Beispiel in Alpenwäldern etwa zehnmal höher als in der vorindustriellen Zeit.