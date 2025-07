Sechs Tote durch Sturm "Wipha" auf den Philippinen

Der Tropensturm "Wipha" ist von Hongkong auf die Philippinen weitergezogen und hat dort mit heftigen Winden und Starkregen zahlreiche Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden meldeten mindestens sechs Tote. Etwa eine Million Menschen in mehr als 40 Provinzen des südostasiatischen Inselstaates sind laut Katastrophenschutz vom Tropensturm betroffen. Auch Teile der Hauptstadt Manila standen unter Wasser. Vietnam wappnete sich mit einem Großaufgebot an Soldaten für "Wipha".

Viele Betroffene mussten durch brusttiefes, trübes Wasser waten, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Wasser stand teilweise bis zu den Dächern. Mehr als 80.000 Menschen wurden wegen der Überflutungen obdachlos, viele wurden in Evakuierungszentren untergebracht.

Erste Ausläufer von "Wipha", der auf den Philippinen "Crising" heißt, hatten schon vor einer Woche heftigen Regen gebracht. Am Wochenende hatte sich der Sturm dann massiv verstärkt.

Die Philippinen werden jedes Jahr von starken Stürmen und durchschnittlich etwa 20 Taifunen getroffen. Im vergangenen Jahr zogen mehrere schwere Stürme in rascher Folge über das Land, darunter der Tropensturm "Trami" und der Supertaifun "Kong-rey", die gemeinsam mehr als 160 Menschen in den Tod rissen.

Der Sturm steuerte nun auf Vietnam zu. Er könnte dort bereits am Nachmittag (Ortszeit) auf Land treffen. Die Behörden warnten auch hier vor möglicherweise schweren Überschwemmungen und Sturzfluten. Zwei kleinere Flughäfen im Norden Vietnams wurden vorsorglich geschlossen, auch Hafen- und Zugverbindungen wurden eingestellt.

Die Regierung versetzte fast 350.000 Soldaten in Bereitschaft. Am Sonntag hatte Ministerpräsident Pham Minh Chinh die Küstenprovinzen wegen Wipha in Alarmbereitschaft versetzt. Mit seiner langen Küstenlinie am Südchinesischen Meer ist Vietnam anfällig für Taifune. Im vergangenen Jahr forderte der Taifun Yagi rund 300 Menschenleben und verursachte Schäden in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar (2,83 Mrd. Euro).