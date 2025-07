Ein Jahr nach Hochzeit: Ski-Traumpaar verkündet Geburt von Sohn Felix

Marie-Michele Gagnon und Travis Ganong werden aktuell von Glückgefühlen überschüttet: Vor einer Woche feierte der ehemalige US-Abfahrer seinen 37. Geburtstag, am Montag jährte sich der Hochzeitstag des Ski-Traumpaares zum ersten Mal und am Dienstag gaben sie die Geburt von Sohn Felix bekannt.

„Und auf einmal ist er da. Willkommen auf der Welt, Felix Ganong“, schrieben die ehemalige Kombi-Kristallkugel-Siegerin aus Kanada und der WM-Silbermedaillengewinner in der Abfahrt auf Instagram. Das Foto zeigt die Jung-Familie glücklich am Strand. Der Sprössling erblickte bereits am 16. Juli das Licht der Welt.