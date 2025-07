Beliebter Star aus „The Cosby Show" mit 54 Jahren bei Badeunfall gestorben

Der 54-Jährige Darsteller starb beim Schwimmen während des Urlaubs in Costa Rica.

Los Angeles – Der aus der „The Cosby Show" („Die Bill Cosby Show“) bekannte Schauspieler Malcolm-Jamal Warner ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Er kam beim Schwimmen während eines Urlaubs in Costa Rica ums Leben. Laut Mitteilung der zuständigen Behörde ist das Opfer nach bisher vorliegenden Informationen ins Meer gegangen und anscheinend von einer Strömung aufs offene Meer hinausgezogen worden.

Der Mann wurde von anwesenden Personen ans Ufer gebracht und erhielt dort Erste Hilfe durch das costaricanische Rote Kreuz, jedoch wurde er noch am Ort des Geschehens für tot erklärt. Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntag im Bereich des Strandes Playa Grande de Cocles in der Ortschaft Puerto Viejo de Limón.